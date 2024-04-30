الامارات | تحديد متطلبات التقديم الجامعي لطلبة الـ 12

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت دائرة التعليم والمعرفة أن تقديم طلبة الصف الـ12 في الجامعات داخل الدولة وخارجها يستلزم عدداً من المتطلبات، أبرزها الحصول على شهادة دراسية مصدقة متضمنة درجات الفصل الدراسي الثالث، وبيان تسلسل دراسي مصدق، وشهادة معادلة للتحقق من أن مؤهلات الطالب تفي بالمعايير، إضافة إلى التأكد من عدم وجود التزامات معلقة (رسوم مدرسية مستحقة).

وتفصيلاً، أشارت الدائرة «في دليل متطلبات التقديم الجامعي» إلى أنه مع وصول طلبة الصف الـ12 إلى مرحلة جديدة في مسيرتهم الدراسية استعداداً للالتحاق بالتعليم الجامعي، يجب عليهم الإلمام بمتطلبات التقديم للجامعات لضمان سهولة سير الإجراءات، داعية إلى الإحاطة باهتمامات الطالب الجامعي والتخصصات المختلفة عبر زيارة مواقع الجامعات المختلفة، لجمع أكبر قدر من المعلومات، واكتساب فهم أفضل لمعايير القبول ووثائق التقديم المطلوبة للالتحاق بالجامعات.

ولفتت إلى أنه عقب صدور النتيجة النهائية للطالب، يمكنه التقديم على طلب إصدار شهادة دراسية مصدقة متضمنة درجات الفصل الدراسي الثالث، والتأكد من عدم وجود التزامات معلقة (رسوم مدرسية مستحقة أو إعادة جهاز اللاب توب)، وطلب إصدار شهادة «لمن يهمه الأمر»، تفيد إكمال الطالب للدراسة في المرحلة الثانوية، إضافة إلى طلب بيان تسلسل دراسي مصدق يستعرض مستوى التقدم الأكاديمي للطالب خلال السنوات الدراسية.

ونبهت الدائرة إلى أنه في حال كانت الجامعة التي يعتزم الطالب الدراسة فيها تطلب الشهادة المدرسية مصدقة، فيتوجب على الطالب الحصول على نسخة مطبوعة من المدرسة، وتقديمها لمكتب إسعاد العملاء في مقر الدائرة بأبوظبي، وإذا كان الطالب يعتزم الدراسة في الدولة عليه التقدم بطلب للحصول على شهادة المعادلة للتحقق من أن مؤهلاته تفي بمعايير وزارة التربية والتعليم، أما إذا كان الطالب يعتزم الدراسة خارج الدولة فعليه تقديم طلب الحصول على شهادة المعادلة من وزارة الخارجية، إضافة إلى ملاحظة أنه قد يطلب أيضاً تصديق الشهادات من سفارة بلد الدراسة. ووفرت الدائرة للطلبة عبر موقعها الرسمي روابط التقديم على طلب شهادة دراسية مصدقة، وشهادة إكمال الدراسة لخريجي الثانوية العامة، وطلب الحصول على بيان تسلسل دراسي مصدق.

وأكدت قيامها بتوفير 14 منهاجاً دراسياً معتمداً في مدارس إمارة أبوظبي، تشمل المنهاج الإماراتي (منهاج وزارة التربية والتعليم)، والمنهاج البريطاني، والأميركي، والفرنسي، والألماني، والإسباني، والياباني، والكندي، والهندي، والباكستاني، والفلبيني، والبنغالي، والبكالوريا الدولية، إضافة إلى منهاج نظام سابيس التربوي، مشيرة إلى أن معرفة المناهج التعليمية المختلفة خطوة مهمة في اتخاذ قرار مدروس بشأن اختيار المدرسة، حيث سيحدد المنهاج التعليمي مسار تجربة تعلّم الطـالب، وتقييمه والمؤهلات المرتبطة به، إضافة إلى الأنشطة الأكاديمية والمناهج الدراسية اليومية التي يُتوقع من الطالب المشاركة فيها، كما يساعد الطالب في التخطيط والإعداد لمستقبله الأكاديمي والمهني.

«التعليم والمعرفة»:

• إذا كان الطالب يعتزم الدراسة في الدولة فعليه التقدم بطلب للحصول على شهادة المعادلة للتحقق من أن مؤهلاته تفي بمعايير وزارة التربية والتعليم.

المناهج

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن عوامل اختيار المنهاج الدراسي يجب أن تراعي أيضاً متطلبات الحصول على معادلة شهادة الثانوية العامة في الدولة، إذ تطلب وزارة التربية والتعليم حداً أدنى من الشروط والمتطلبات لكل منهاج من أجل معادلة الشهادات في مرحلة الثانوية العامة، وذلك للتمكن من الحصول على شهادات تبين أن الطالب قد درس ما يعادل الثانوية العامة في الدولة. وشددت الدائرة على ضرورة أن يراعي قرار اختيار المنهاج الذي سيدرسه الأطفال الخطط المستقبلية الخاصة بالجامعة أو المؤسسة التعليمية التي يريدون لأطفالهم الالتحاق بها لإكمال تعليمهم العالي، واعتراف تلك الجامعة بشهاداتهم ومؤهلاتهم، وعملية معادلة الشهادات والاعتراف بها في البلد الأم، حيث يجب معرفة ما إذا كان المنهاج المختار والاختبارات والمؤهلات المرتبطة بها معترفاً بها في الموطن الأصلي للطالب (ينطبق على غير الإماراتيين).

• 14 منهاجاً توفرها مدارس أبوظبي.