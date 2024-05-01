الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كهرباء

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، اقترح سكان زيادة حملات التوعية بشأن الحد من استهلاك الكهرباء، وعدم ترك الأجهزة الكهربائية تعمل دون توقف، إضافة إلى فصل الأجهزة المنتجة للحرارة. وأكدوا أهمية التوعية بتوفير أنظمة السلامة المنزلية، وصيانتها باستمرار، وعدم تحميل المقابس الكهربائية فوق طاقتها، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تمنع حدوث الحرائق.

قمامة

مع زيادة منسوب المياه في الأودية وجريانها، لاسيما في المناطق الشرقية من الدولة، زاد عدد السياح الزائرين إلى تلك المناطق، لكن هناك بعض الزوار لا يتقيدون بالقوانين العامة، إذ يتركون عبوات المياه والمشروبات الغازية والأكياس البلاستيكية بعد زيارتهم، دون رميها في حاويات القمامة المنتشرة في كل مكان.

باعة

شكا سائقون على طرقات في عجمان وجود باعة متجولين، يبيعون عبوات مياه والفول السوداني عند الإشارات الضوئية، معربين عن تخوفهم من سلامة وصلاحية تلك المنتجات، فضلاً عن عدم حصول الباعة على تراخيص لممارسة مثل هذا النشاط. وناشدوا الجهات المعنية النظر في الأمر، داعين إلى تشديد العقوبات على المخالفين.

عزاب

طالب سكان في مناطق مختلفة من إمارات الدولة الجهات المعنية بإيجاد حل بشأن تكدس العائلات، وانتشار سكن العزاب في تلك المناطق السكنية، مشيرين إلى أن هناك فللاً في بعض المناطق مخالفة لقانون التأجير، حيث يتم تقسيم الفيلا الواحدة إلى وحدات سكنية عدة، فضلاً عن أن سكن العزاب بات يؤرق الأسر بشكل كبير.

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