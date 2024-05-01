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الدراسة عن بعد في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي في الشارقة

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ابوظبي - سيف اليزيد - قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي بالإمارة، مع إيقاف جميع المسابقات والأنشطة التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي، وإغلاق كافة الحدائق وذلك يومي الخميس والجمعة من 2 إلى 3 مايو  الجاري.

كما قرر الفريق تفعيل منظومة العمل عن بعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل نظراً للحالة الجوية المتوقعة حفاظاً على السلامة العامة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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