الامارات | "الوطني للأرصاد": طقس غير مستقر غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غير مستقر مع سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع برق ورعد على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة أن تسود البلاد غدا الخميس، أن الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 إلى 40 كم/س تصل إلى 75 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون مضطرب الموج - شديد الاضطراب أحياناً مع السحب فيما يحدث المد الأول عند الساعة 22:01 والمد الثاني عند الساعة 06:54 والجزر الأول عند الساعة 14:14 والجزر الثاني عند الساعة 00:57، أما بحر عمان فيكون متوسط الموج يصبح مضطربا مع السحب فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:06 والمد الثاني عند الساعة 04:37 والجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزر الثاني عند الساعة 23:23.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 24 90 40

دبي 29 24 90 50

الشارقة 28 23 90 55

عجمان 28 25 90 40

أم القيوين 29 24 90 35

رأس الخيمة 30 20 85 40

الفجيرة 33 24 85 40

العـين 31 25 85 40

ليوا 34 25 90 50

الرويس 33 25 90 35

السلع 32 23 90 40

دلـمـا 32 26 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 30 27 85 35

أبو موسى 30 26 90 30