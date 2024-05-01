اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | "العمل عن بعد" لموظفي حكومة عجمان الخميس

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل عن بعد" لموظفي حكومة عجمان الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة عجمان، وبالتنسيق دائرة الموارد البشرية بعجمان تفعيل منظومة العمل عن بعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة عجمان غداً الخميس الموافق 2 مايو 2024 على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل نظراً للحالة الجوية المتوقعة حفاظاً على السلامة العامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements