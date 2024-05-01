الامارات | أرقام الطوارئ للجهات المعنية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 مايو 2024

أكدت الجهات المعنية في دبي استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، بهدف ضمان سلامة الجميع، وفي هذا الإطار نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أرقام الطوارئ لهذه الجهات كالتالي:

شرطة دبي للحالات الطارئة

999

شرطة دبي للحالات غير الطارئة

901

الدفاع المدني

997

إسعاف دبي

998

هيئة كهرباء ومياه دبي

991

دبي الصحية

80060

بلدية دبي

800900

هيئة الطرق والمواصلات

8009090