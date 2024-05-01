ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

ابوظبي - سيف اليزيد - نعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وتقدّم ديوان صاحب السمو حاكم دبي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، بأحر التعازي وخالص المواساة.

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم دبي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان. (إنّا لله وإنّا إليه راجعون).