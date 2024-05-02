الامارات | المجلس الوطني الاتحادي ينعي طحنون بن محمد آل نهيان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى المجلس الوطني الاتحادي، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"ه، وعموم آل نهيان الكرام، بصادق التعازي وخالص المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وعموم آل نهيان جميل الصبر والسلوان.