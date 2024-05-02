الامارات | محمد بن راشد: نؤمن بأن القراءة تُغيّر الحياة وتصنع أجيالاً مختلفة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نؤمن بأن القراءة تُغيّر الحياة وتصنع أجيالاً مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أرقام «تحدي القراءة العربي» في دورته الثامنة، التي شهدت مشاركة قياسية تمثلت في أكثر من 28 مليون طالب وطالبة، بزيادة تبلغ 13.7%، مقارنة بالمشاركين في الدورة السابعة البالغ عددهم 24.8 مليون طالب وطالبة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «اطلعت اليوم على أرقام (تحدي القراءة العربي) في دورته الثامنة.. المشروع الأكبر في العالم لتشجيع الطلاب على القراءة.. شاركت معنا 229 ألف مدرسة من خمسين دولة في هذه الدورة.. ووصل عدد الطلاب 28 مليون طالب، يشرف عليهم 154 ألف مشرف ومشرفة».

وأضاف سموه: «نؤمن بأن القراءة يمكن أن تُغيّر الحياة.. ونؤمن بأن القراءة ستصنع أجيالاً مختلفة.. وستفتح أبواب العلم والحضارة.. نشكر جميع الدول المشاركة.. ونتمنى لملايين الطلاب رحلة حياة رائعة مع القراءة».

تأثير مجتمعي

من جانبه، قال وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد بن عبدالله القرقاوي، «إن مبادرة تحدي القراءة العربي تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إحداث نهضة عربية معرفية وعلمية شاملة، من خلال القراءة وتعزيز مكانة اللغة العربية والانفتاح على ثقافات العالم».

وأكد أن «الارتفاع المتواصل في أعداد المشاركين في (تحدي القراءة العربي) يعكس نجاح المبادرة في وصولها إلى جميع الطلبة في مدارس الوطن العربي، وأبناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية، ويظهر في الوقت ذاته أن التحدي تخطى خلال ثمانية أعوام من إطلاقه جميع التوقعات، سواء من حيث حجم المشاركة فيه أو التأثير المجتمعي لجهة ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة».

تصفيات نهائية

وسجلت الدورة الثامنة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مشاركة قياسية، حيث وصلت المشاركات في الدورة الحالية إلى 28.2 مليون طالب وطالبة، من 50 دولة، يمثلون 229 ألفاً و620 مدرسة، وبإشراف 154 ألفاً و643 مشرفاً ومشرفة.

وانطلقت التصفيات النهائية على مستوى الدول من «تحدي القراءة العربي» في نسخته الثامنة 2024، حيث تشهد التصفيات في ختامها اختيار أبطال التحدي في كل دولة مشاركة، وبعدها يتنافس الفائزون على لقب بطل «تحدي القراءة العربي».

ويشهد «تحدي القراءة العربي» مراحل تصفية عدة لاختيار أبطال «تحدي القراءة العربي» ممن نجحوا في قراءة وتلخيص محتوى 50 كتاباً، واستيعاب أبرز المعلومات الواردة فيها، وتتدرج التصفيات لتشمل الصفوف والمراحل الدراسية، ثم المدارس والمناطق التعليمية، ثم المديريات أو المحافظات، وصولاً إلى اختيار أبطال التحدي على مستوى كل دولة، سواء في الوطن العربي أو الدول المشاركة من خارجه، ويتم اختيار الأبطال المتميزين والمدرسة المتميزة على مستوى كل واحدة من الدول المشاركة، استناداً إلى معايير دقيقة موحدة، تضمن التقييم الشامل لمختلف الجوانب والمعطيات قبل اختيار الفائزين.

جوائز قيّمة

ويحصل الفائز بلقب «تحدي القراءة العربي» على جائزة تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم لمواصلة توسيع مداركه ومتابعة تحصيله العلمي والمعرفي بكل السبل الممكنة، لتطوير ذاته والارتقاء بقدراته، ومشاركة خبراته مع أقرانه. كما يحصل الفائز بلقب «تحدي القراءة العربي» في فئة أصحاب الهمم على جائزة 200 ألف درهم، وهي الفئة التي أضافتها مبادرة تحدي القراءة العربي في دورتها السابعة، ما يعكس حرصها على الاهتمام بأصحاب الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم لإثبات جدارتهم وتفوقهم، حيث تشترط لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم، قراءة إجمالي 25 كتاباً.

ويقدم «تحدي القراءة العربي» أيضاً جائزة قيمتها مليون درهم للمدرسة المتميزة من بين أكثر من 229 ألفاً و620 مدرسة مشاركة في التحدي، حيث ستسهم الجائزة في تعزيز إمكانات المدرسة الفائزة باللقب، للاستثمار في تكريس مفهوم القراءة عادة يومية لدى الطلبة، ومواصلة رفع مستوياتهم العلمية والمعرفية.

وسيتم أيضاً تتويج «المشرف المتميز» من بين 154 ألفاً و643 مشرف ومشرفة قراءة، وسيحصل الفائز على جائزة قيمتها 300 ألف درهم لمواصلة عطائه في تمكين أجيال المستقبل من مهارات القراءة والمطالعة والاستفادة من الكتب واختيار أكثرها قيمة. وسيحصل الفائز بلقب بطل الجاليات على جائزة تبلغ قيمتها 100 ألف درهم، وهي الفئة التي يشارك فيها الطلبة من خارج الدول العربية، ومتعلمو اللغة العربية والناطقون بغيرها.

ترسيخ المعرفة

ويهدف «تحدي القراءة العربي»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2015، كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وإلى فتح الباب أمام الميدان التعليمي والآباء والأمهات في العالم العربي لتأدية دور محوري في تغيير واقع القراءة وغرس حبها في الأجيال الجديدة.

ويسعى «تحدي القراءة العربي» إلى ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للإسهام في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم.

محمد بن راشد:

• نشكر جميع الدول المشاركة.. ونتمنى لملايين الطلاب رحلة حياة رائعة مع القراءة.

محمد القرقاوي:

• الارتفاع المتواصل في أعداد المشاركين في (تحدي القراءة العربي) يعكس نجاح المبادرة في وصولها إلى جميع الطلبة في مدارس الوطن العربي وأبناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية.

مشاركات كبيرة

استمر صعود أعداد المشاركين في «تحدي القراءة العربي» دورة تلو أخرى، حيث شارك في الدورة الأولى من التحدي نحو 3.6 ملايين طالب وطالبة، من 19 دولة، وتوج الطالب عبدالله فرح جلود من الجزائر باللقب.

وتضاعف العدد في الدورة الثانية ليتجاوز 7.4 ملايين طالب وطالبة من 26 دولة، وأحرزت اللقب الطالبة عفاف الشريف من فلسطين.

ومع فتح باب المشاركة للطلبة الموجودين خارج العالم العربي والجاليات في الدورة الثالثة من التحدي، قارب عدد المشاركين الـ10.5 ملايين طالب وطالبة من 44 دولة، وظفرت باللقب الطالبة مريم أمجون من المغرب. فيما تجاوز عدد المشاركين في الدورة الرابعة من التحدي 13.5 مليون طالب وطالبة من 49 دولة، وأحرزت اللقب الطالبة هديل أنور من السودان.

وسجلت الدورة الخامسة مشاركة أكثر من 21 مليوناً من 52 دولة، وفاز باللقب الطالب عبدالله محمد مراد أبوخلف من المملكة الأردنية الهاشمية.

وشهدت الدورة السادسة مشاركة 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة، ونالت الطفلة السورية شام البكور لقب «تحدي القراءة العربي»، في حين بلغ عدد المشاركين في الدورة السابعة من «تحدي القراءة العربي» نحو 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة، وفاز باللقب مناصفة الطالب عبدالله محمد عبدالله البري من قطر، والطالبة آمنة محمد المنصوري من الإمارات.

• 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة يتنافسون على لقب أكبر مشروع قراءة باللغة العربية على مستوى العالم.

• %13.7 زيادة المشاركين في الدورة الحالية مقارنة بالدورة الماضية.

• 500 ألف درهم للفائز بلقب «تحدي القراءة العربي».

• 200 ألف درهم للفائز باللقب في فئة أصحاب الهمم.