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الامارات | "طرق دبي": تعليق مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن بسبب الأحوال الجوية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعليق مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

وأكدت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس" أنها "على استعداد تام وتضع جهودها كافة لضمان انسيابية التنقل لجميع مستخدمي الطرق في دبي تزامناً مع التقلبات الجوية".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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