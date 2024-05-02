الامارات | جمعية دبي الخيرية تقدم 3 ملايين درهم لدعم المتضررين من منخفض "الهدير" الجوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية دبي الخيرية عن مساهمتها بمبلغ (3) ملايين درهم، لدعم المتضررين من منخفض "الهدير" الجوي، استجابة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتكاتف الفعاليات الحكومية المجتمعية والخيرية، وإطلاق تدابير عاجلة لدعم المتضررين من الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة مؤخراً. وذلك بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وقد سلم سعادة أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، شيكاً بالمبلغ للسيد عبدالله الخبي الشحي، مدير إدارة شؤون الزكاة والصدقات بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وذلك بمقر الجمعية.

وقال سعادة أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: "تأتي هذه المساهمة من (دبي الخيرية) تجسيدا للنهج الذي اعتادت عليه الجمعية، وفي ضوء رسالتها الإنسانية، وضمن مسؤوليتها المجتمعية، وفي إطار تواصل جهودها لمساندة المتضررين من الأمطار الغزيرة؛ فقد تواجدت فرق عملها في الميدان منذ اليوم الأول لدعم المتأثرين بالمنخفض الجوي، وذلك بتقديم السلال الغذائية والمساعدات العاجلة التي تدعم استقرار المتضررين. انعكاساً لنهج دولة الإمارات الراسخ منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي دائما ما تقدم الدعم والاستجابة العاجلة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية".

وأشاد سعادة أحمد السويدي بالتدابير والجهود العظيمة النموذجية التي اتخذتها الحكومة والأجهزة المعنية، والتعاضد المجتمعي الكبير، أثناء مواجهة تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها البلاد، والتي أظهرت بشكل واضح مدى تلاحم المجتمع الإماراتي وقوة تماسكه في ظل المواقف الطارئة، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو المؤسسات.