الامارات | عيسى بن زايد ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، وشعب دولة الإمارات في وفاة ابن الإمارات البار المغفور له بإذن الله الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".