الامارات | «الأرصاد»: الحالة الجوية مستمرة حتى غدٍ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثر مناطق متفرقة حتى غدٍ بالحالة الجوية التي تشهدها الدولة منذ بداية الأسبوع، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي، وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب، تخللتها سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، مع البرق والرعد أحياناً، وسقوط بعض البرد.

وشهدت الدولة منذ مساء أول من أمس، طقساً غير مستقر، تخلّلته سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما كانت الرياح نشطة إلى قوية السرعة مع السحب، ومثيرة الغبار والأتربة، ما أدّى إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية.

وتوقع المركز أن تقل كميات السحب اليوم وغداً، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، موضحاً أن طقس اليوم يكون صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط أمطار، لافتاً إلى حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وذكر أن الطقس يصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة الغبار.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً يبقى صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وتوقع أن يكون طقس الأحد المقبل، صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار.

كما توقع المركز أن يكون طقس الإثنين المقبل صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، مع فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية الممطرة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، وتكون مثيرة الغبار.