الامارات | طبيبان يحذران من لعب الأطفال في تجمعات المياه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر طبيبان، من مخاطر التعرض لتجمعات مياه الأمطار، وظاهرة لعب الأطفال بها، مؤكدين أنها قد تعرضهم لأنواع مختلفة من الالتهابات والحساسية الجلدية، خصوصاً أن كثيراً من تجمعات المياه توجد فيها فطريات وأنواع مختلفة من البكتيريا، وتلوث بمواد مختلفة موجودة بالأرض، ووضعت هيئة الصحة في دبي خطة يجب اتباعها للتعامل مع الأمطار، لتفادي المشكلات الصحية التي قد تنتج عنها.

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال أيام هطول الأمطار الأخيرة، أسراً سمحت لأطفالها باللعب في تجمعات المياه دون اتباع إجراءات السلامة.

وحددت هيئة الصحة في دبي وصفة يجب اتباعها خلال أيام هطول الأمطار، ترتكز على محاور عدة، أبرزها ضرورة المحافظة على تروية الجسم، من خلال تناول كثير من السوائل، وتعزيز المناعة من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالفيتامينات والمعادن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والابتعاد عن التوتر، وتجنب تناول الأطعمة التي لامست المياه الراكدة.

وتابعت الهيئة «يجب على الجميع توخي الحذر عند الخروج من المنزل، وتجنب الأسطح الزلقة والمخاطر المحتملة، مثل أفرع الأشجار المتساقطة وغيرها، والابتعاد عن المياه الراكدة، وتجنب السباحة واللعب فيها، لأنها قد تكون مصدراً للتلوث».

ونصحت باستخدام أدوات الحماية، وتجنب التعرض المباشر للمياه الراكدة، واستخدام أدوات الحماية كالقفازات والأحذية ذات الرقبة الطويلة أو الساق إذا لزم الأمر، وغسل أي جزء من الجسم أو أدوات أو ألعاب الأطفال التي لامست مياه الأمطار الراكدة، وتجنب ملامسة العين والأنف والفم إلا بعد غسل اليد وتعقيمها.

وتابعت: يجب التخلص من الأدوات التالفة، والتأكد من غسل وتطهير وتجفيف الأدوات المبتلة جيداً، والحذر من البعوض، والعمل على التخلص من المياه الراكدة حول المنزل، لتجنب تكاثر البعوض، والأخذ بالتدابير الوقائية في حال التعرض للدغات البعوض، وارتداء الملابس الواقية منه، والمحافظة على نظافة البيئة المحيطة وجفافها لمنع نمو العفن، وتجنب الإصابة بالربو والحساسية وأي من أنواع العدوى، وطلب المشورة الطبية في حال ظهور أعراض مثل الحمى والإسهال والسعال.

وحذر استشاري الأمراض الجلدية، الدكتور أنور الحمادي، من ظاهرة لعب الأطفال في مياه الأمطار خصوصاً الراكدة التي تنشط في بعضها حشرات وبكتيريا، مشيراً إلى أنها قد تسبب أنواعاً من الحساسية لدى كثير من الأشخاص، لذا يجب الابتعاد عن تجمعات المياه الراكدة التي ينتشر حولها بعض أنواع الحشرات مثل البعوض، واستخدام الأدوية الطاردة للحشرات، وأدوية واقية من لدغاتها، وفي حال حدوث انتفاخات كبيرة في الجسم بسبب لدغات البعوض أو حمى شديدة، والشعور بغثيان أو انتفاخ الغدد الليمفاوية، وإجهاد، تجب زيارة الطبيب، لأن هذه الحشرة قد تكون ناقلة لبعض الأمراض التي تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً. كذلك نصح بالتواصل مع البلديات التي تعمل على مدار الساعة للمساعدة على التخلص من هذه الحشرات، خصوصاً في أماكن تجمعات المياه الراكدة.

وقال استشاري طب الأسرة والصحة المهنية، الدكتور منصور أنور حبيب، إن مياه الأمطار في العموم لا تشكل خطراً على الإنسان، وهي متساقطة من السماء، ولكنها حين تسقط على الأرض تختلط بمواد أخرى، وتسبب أنواعاً مختلفة من الحساسية والالتهابات الجلدية، خصوصاً أن أنواعاً مختلفة من البكتيريا والفطريات تنشط في المياه الراكدة.

وشدد على ضرورة إبعاد الأطفال عن اللعب في تجمعات المياه، التي عادة ما تتكون خلال هطول الأمطار الغزيرة، ونصح باستخدام الأدوية والكريمات المناسبة في حال تعرض الأطفال للحساسية من بعض الفطريات لمنع تفاقم المشكلة.