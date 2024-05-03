الامارات | هيئة "الطوارئ والأزمات" تعلن انتهاء الحالة الجوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية على انتهاء الحالة الجوية من خلال تكثيف عمليات الرصد والمتابعة المستمرة خلال الأيام السابقة، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بكل استباقية واحترافية ومرونة من قبل الجهات المعنية.

وأشار الفريق إلى عقده سلسلة من الاجتماعات برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومشاركة كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد ومجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما تركزت الاجتماعات على مناقشة كافة السيناريوهات لوضع الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد دراسة وتقييم الأوضاع في المناطق التي تواجه تأثيرات الحالة الجوية على الدولة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد بانتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة، حيث خفت حدة الحالة تدريجياً من آخر نهار الخميس وانحسارها على شمال وشرق الدولة، ويعمل المركز على مدار الساعة لتقديم تنبؤات ومعلومات الأحوال الجوية بشكل فعال ومستمر ما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتقليل الأضرار بكفاءة واقتدار.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية أن مراكز وغرف العمليات المركزية وفرق العمل الميدانية والتخصصية كانت حاضرة بتمام جاهزيتها استباقياً للتعامل مع الحالة الجوية، وقد عملت فرقها بصورة وقائية حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات، كما كانت اللجان وفرق العمل في حالة انعقاد دائم خلال الحالة الجوية، لضمان الاستجابة السريعة لجميع حالات الطوارئ واستدامة استمرارية الأعمال، وستواصل الفرق مهامها وأعمالها الميدانية للتأكد من انسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق التي تأثرت بالحالة الجوية.

هذا وثمنت الوزارة دور الجهات المعنية وكفاءتها في التعامل مع المنخفض الجوي وتأثيراته، بما أسهم في تعزيز الاستقرار والسلامة في المجتمع. كما أشادت الوزارة بإيجابية الدور المجتمعي الذي ترجمه وعي الجمهور والتزامه بإرشادات وإجراءات السلامة وتعليمات الجهات المختصة،

ومع انتهاء الحالة الجوية، ثمن الفريق دور الجهات وأشاد بسرعة الاستجابة على أرض الواقع لضمان تخفيف تأثيرات الحالة الجوية التي مرت على الدولة، بالإضافة إلى الدور المجتمعي الذي أبرز مدى وعيه والتزامه بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية وتجنبه تداول الشائعات أو المعلومات المغلوطة.