الامارات | «الطوارئ والأزمات» تُعلن انتهاء الحالة الجوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، أكد انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان أمس، أنه تم تكثيف عمليات الرصد والمتابعة المستمرة خلال الأيام السابقة، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بكل استباقية واحترافية ومرونة من قبل الجهات المعنية.

وأشار فريق التقييم المشترك إلى عقده سلسلة من الاجتماعات برئاسة هيئة «الطوارئ والأزمات»، ومشاركة كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد ومجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية أن مراكز وغرف العمليات المركزية وفرق العمل الميدانية والتخصصية كانت حاضرة بتمام جاهزيتها استباقياً للتعامل مع الحالة الجوية، لافتة إلى أن فرقها عملت بصورة وقائية حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات. وأكدت أنها ستواصل مهامها وأعمالها الميدانية، للتأكد من انسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق التي تأثرت بالحالة الجوية. بدوره، أكد المركز الوطني للأرصاد، انتهاء الحالة الجوية، حيث خفت حدة الحالة تدريجياً من آخر نهار الخميس وانحسارها على شمال وشرق الدولة، مشيراً إلى أنه يعمل على مدار الساعة لتقديم تنبؤات ومعلومات الأحوال الجوية بشكل فعال ومستمر.

وتوقع المركز أن تقل كميات السحب اليوم، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، لافتاً إلى أن مايو الجاري سيشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة.

وشهدت الدولة منذ بداية الأسبوع حالة جوية، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي، وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب، تخللتها سحب ركامية وصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع سقوط بعض البرد.

وأشار المركز إلى أن طقس اليوم يكون صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة الغبار، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومتراً بالساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يبقى الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب والضباب الخفيف، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب لتكون مثيرة الغبار. وذكر المركز أن طقس الإثنين المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً تكون مثيرة الغبار.

كما توقع المركز أن يكون طقس الثلاثاء المقبل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب.

ووفقاً للمركز، فإن متوسط درجات الحرارة خلال مايو الجاري يراوح بين 30.6 و33.6 درجة مئوية، إذ يكون متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 37.3 و40.9 درجة مئوية، و«الصغرى» ما بين 24.3 و26.8 درجة مئوية، لافتاً إلى أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها خلال شهر مايو بلغت 50.2 درجة مئوية، وكانت في «أم الزمول» ومطار الفجيرة عام 2009، بينما أقل درجة حرارة سُجلت على «جبل جيس» عام 2005، وبلغت آنذاك تسع درجات مئوية.