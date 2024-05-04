الامارات | «إي آند الإمارات» تستقطب 460 مواطناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «إي آند الإمارات»، مواصلة التزامها باستقطاب وتمكين مواطني الدولة، في إطار شراكتها مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، بهدف تعزيز حضورهم في النهضة التكنولوجية التي تقودها الشركة وإشراكهم في دعم مسيرة التقدم والنمو للدولة.

جاء ذلك، خلال حفل خاص نظّمته «إي آند الإمارات» للاحتفاء بشراكتها مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وتكريم المواطنين الذين انضموا إلى الشركة بموجب اتفاقية التعاون مع «نافس»، التي أبرمها الجانبان في أكتوبر من عام 2022، والتزمت «إي آند الإمارات» من خلالها باستقطاب 500 مواطن خلال خمس سنوات، حيث نجحت حتى الآن في استقطاب أكثر من 460 مواطناً في مجالات متعددة، منها البيع بالتجزئة ومراكز الاتصال والموارد البشرية والتكنولوجيا وأقسام الدعم الفني.

وقال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، غنام المزروعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، «نعتز بشراكتنا مع شركة (إي آند الإمارات) عبر الاتفاقية المبرمة قبل سنتين لتوظيف 500 مواطن خلال خمس سنوات، وتحقيقها المستهدفات التي فاقت التوقعات، وتساعدنا هذه الشراكات في تمكين عمل المواطنين في القطاع الخاص من خلال الدعم المالي، ورفع كفاءتهم عبر البرامج التدريبية المتخصصة»، مشيراً إلى أنه يتوقع ارتفاع أعداد المواطنين الذين سيلتحقون للعمل في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. ودعا المزروعي، المواطنين الباحثين عن العمل إلى الانضمام للعمل بالقطاع الخاص والاستفادة من البرامج وفرص العمل التي يوفرها «نافس»، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على فرص العمل المتاحة، مثمناً دعم وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص من الشركات الفاعلة التي فتحت أبوابها لانضمام كوادرنا الشابة المواطنة للعمل في القطاع الخاص.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»، مسعود م. شريف محمود: «تولي (إي آند الإمارات) أهمية بالغة للشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، إدراكاً منها لدورها الرئيس في تعزيز تفاعل ومشاركة مواطني الدولة في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، فضلاً عن أهميتها في تطوير المواهب الإماراتية».

وأضاف مسعود: «منذ تأسيسها قبل أكثر من 48 عاماً، كان لدى (إي آند الإمارات) التزام متواصل في دعم أجندة التوطين؛ من خلال برامج عديدة تم إطلاقها على مدى السنوات الماضية وآخرها برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ عام 2021، في رحلة من التميز والريادة جوهرها الأساسي العنصر المواطن».