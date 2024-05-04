الامارات | رئيس الدولة يتلقى برقية تعزية بوفاة طحنون بن محمد من سلطان عمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، برقية تعزية بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، أعرب خلالها عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل سائلا الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.