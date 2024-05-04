الامارات | 99% نسبة العينات الغذائية المطابقة للسلامة في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، تحقيق نسبة 99.12% للعينات الغذائية المطابقة لقوانين السلامة الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري، انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز سلامة الغذاء.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة، المهندس خالد معين الحوسني، إن الاهتمام بصحة وسلامة الجميع هو أهم أهداف الدائرة، وركيزة أساسية في عملها الدؤوب، حيث تضع الخطط والبرامج وتنفّذ المشروعات الرامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً إلى دور الكفاءات المؤهلة في الدائرة والعاملة في مجال سلامة الأغذية، وذلك من خلال مطابقة الأصناف الغذائية للمواصفات واللوائح المعتمدة في الدولة.

وأضاف أن هناك أسباباً عدة أسهمت في ارتفاع النسبة وتحقيق الهدف المنشود، منها تنفيذ المبادرات التوعوية وتدريب وتأهيل المفتشين، وإلزام المنشآت بتوفير مسؤول سلامة غذاء مؤهل ومعتمد من الدائرة في كل منشأة غذائية، وتطبيق أنظمة سلامة الغذاء المعتمدة، وتنفيذ جلسات نوعية لقطاعات الأنشطة الاقتصادية التابعة للصحة العامة، وتوثيق التعاون المشترك مع الجهات الرقابية والتنظيمية على مستوى الدولة في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء، ضمن أنظمة إلكترونية وإجراءات معتمدة، إضافة إلى إشراك المجتمع في رفع الملاحظات والشكاوى على المنشآت الغذائية والصحية، ضمن تطبيقات ذكية.

وذكر الحوسني أن مختبر الأغذية تمكّن من فحص 2127 عينة غذائية خلال الربع الأول، مستعيناً بأحدث الأجهزة والتقنيات لإحكام الرقابة على المنتجات الغذائية في مراكز بيع الأغذية بالجملة والتجزئة، وفي مصانع الأغذية ومحطات مياه الشرب المعبأة.