الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بحبس ثلاثة آسيويين، ثلاثة أشهر، وإبعادهم عن الدولة، بتهمة الاتجار بالمشروبات الكحولية بطريقة غير مشروعة.

ووقع المتهمون الثلاثة في قبضة الشرطة حين كانوا يقودون مركبة في منطقة القوز الصناعية، وفوجئوا بنقطة تفتيش، فتصرفوا بطريقة غريبة، إذ تركوا السيارة في منتصف الطريق ولاذوا بالفرار، فلاحقهم رجال الشرطة وضبطوا اثنين، فيما فر الثالث الذي ألقي القبض عليه لاحقاً.

وبسؤال المتهم الأول اعترف بحيازة الكميات المضبوطة وبأنه يتاجر بها لمصلحة شخص آخر، فيما أنكر الثاني ذلك، وأقر بأن المركبة التي كانوا يستقلونها مستأجرة، وأن المتهم الثالث سرق مفتاحها، وليست له علاقة بمحتوياتها، كما أنكر الأخير التهمة الموجّهة إليه.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه من المقرر قانوناً في قضاء محكمة التمييز، أن مجرد حصول الشخص على هذه البضائع، أو نقلها أو حيازتها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو مساعدته شخصاً آخر على ذلك، تتوافر في فعله أركان الجريمة، سواء كان نقل الحيازة عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى، ومن ثم اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت، والتفتت عن إنكار المتهمين الآخرين.

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