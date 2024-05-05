الامارات | إنجاز 94% من مشروع «هندسة وظائف حكومة دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إنجاز 94% من مشروع «هندسة وظائف حكومة دبي» منذ إطلاقه، والذي تنفّذه الدائرة في إطار حرصها على تطوير البنية التحتية لممارسات الموارد البشرية في الجهات الحكومية لرفع جاهزيتها، ومواكبة متطلبات الوظائف والمهارات المستقبلية، ودعم الجهات في تطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية.

ويعد التقدم الملحوظ في إنجاز المشروع ثمرة للجهود الاستثنائية التي بذلتها الدائرة، إلى جانب سعيها الدائم إلى إشراك الجهات الحكومية، بهدف إطلاق مشروع متميز وشامل يلبي متطلباتها الحالية والمستقبلة من القوى العاملة.

وكانت الدائرة نظمت سابقاً اجتماعاً موسّعاً شهد مشاركة متميزة من الدوائر الحكومية، بهدف تصميم منهجية ومعايير لتحديد المستويات والمسميات الوظيفية، وتحديد نوعية وقيمة الوظائف لدى الدوائر الحكومية، بناء على مستوى المهارات المطلوبة، وبناء تصور شامل لاحتياجات الدوائر الحالية والمستقبلية من القوى العاملة.

ويُتوقع أن تتمثل تأثيرات هذا المشروع في دعم الجهات الحكومية لمواكبة التغيّرات المستقبلية، وتلبية المتطلبات المستقبلية في سوق العمل، ما يسهم في تحسين كفاءة وأداء الجهات الحكومية، من خلال توجيه الموارد البشرية بشكل أكثر فاعلية نحو تحقيق الأهداف المؤسسية، إضافة إلى تأهيل مواهب مستدامة تتمتع بمرونة وقدرة على التكيف مع المستجدات.

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «نحرص في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات الكفيلة بتمكين الكادر البشري الحكومي، وتحويل البيئات المؤسسية إلى منظومات حاضنة للإبداع والابتكار».

وأضاف أن «مشروع (هندسة وظائف حكومة دبي) يكتسب أهمية خاصة على هذا الصعيد، إذ يُعنى بطرح فرص للنمو والتطور الوظيفي، ويركز على إعداد وتأهيل الكوادر الإماراتية لتولي وظائف المستقبل، ما يُسهم في بناء جيل جديد من القادة والمبتكرين الإماراتيين، ويُفضي إلى تعزيز تنافسية وريادة إمارة دبي».

بدورها، قالت المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج، في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إيمان بن خاتم: «يجسد التقدّم المحرز في إنجاز مشروع (هندسة وظائف حكومة دبي) حرص الدائرة على اتباع نهج مبتكر يضمن الاستثمار الأمثل للعنصر البشري المواطن، بصفته لبنة البناء الأساسية لصرح التنمية المستدامة في دولة الإمارات».

وأضافت: «بصفتنا جهة مركزية معنية بقيادة وتمكين قطاع الموارد البشرية من خلال تطوير حلول ذكية وسياسات مرنة ومبتكرة، وتنمية المواهب والعقول التي تدعم تنافسية إمارة دبي، فإننا نؤكد التزامنا الثابت بتوفير بيئة عمل محفزة تُعزز رضا وسعادة الموظفين، وتشجع التطور الوظيفي، إلى جانب دعم الجهات الحكومية في مواجهة التغيّرات المستقبلية المتوقعة في سوق العمل وتلبية احتياجاته، ما يضمن الارتقاء بواقع العمل الحكومي، واستمرارية تطوره وتعزيز تنافسيته».

مراحل الإنجاز

شملت مراحل الإنجاز الرئيسة للمشروع تصميم أطر العمل لتحديد الإطار المعرفي والمستويات الوظيفية، والمهارات المستقبلية، وتطوير مصفوفة الكفاءات الفنية والسلوكية والقيادية لوظائف حكومة دبي، وإعداد آلية للتنبؤ بالوظائف المستقبلية، بناء على التوجّه الاستراتيجي والمقارنات المعيارية، إضافة إلى تطوير بطاقات وظيفية موحدة وشاملة للوظائف الحكومية.

ويأتي مشروع «هندسة وظائف حكومة دبي» تماشياً مع استراتيجية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي 2023-2026.