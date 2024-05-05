الامارات | حمدان بن محمد ينعى بدر بن عبدالمحسن: «انطفى ضي الحروف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن الذي رحل أمس، عن 75 عاماً، معرباً سموه عن خالص عزائه لآل سعود الكرام، ولكل عشاق الكلمة الجميلة في كل مكان.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «غاب البدر الذي أضاء بكلماته فضاء الشعر والمحبة والإحساس، والذي صنع على مدى سنوات طويلة ذكرياتنا، وصاغ أدقّ مشاعرنا».

وأضاف سموه: «رحم الله الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود.. وخالص العزاء والمواساة لآل سعود الكرام، ولعشاق الكلمة في كل مكان. فقدنا اليوم بدراً لا يعوّض نوره.. (ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضي الحروف)».

بيت علم وأدب

ولد الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود في العاصمة الرياض في الثاني من أبريل عام 1949، ونشأ في بيت علم وأدب. وتلقى تعليمه بين السعودية ومصر، كما درس في بريطانيا والولايات المتحدة. واشتهر بأنه أحد أبرز رواد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، وارتبط اسمه بالأغنية الراقية، وأبدع قصائد عذبة متنوعة، من الغزل إلى الفخر إلى النصوص الوطنية والوجدانية وغيرها.

ومن أبرز دواوين الراحل التي تشكل مجموعة أعماله الشعرية: «شهد الحروف»، و«هام السحب»، و«لوحة ربما قصيدة»، و«رسالة من بدوي»، و«ما ينقش العصفور في تمرة العذق» التي تعد من أكثر الأعمال التي أَثْرَت الحياة الأدبية في المملكة.

وعلى مدار عقود برز اسم الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، إذ لحن قصائده أبرز ملحني الخليج، وشدت بها أجمل الأصوات من طلال مداح إلى محمد عبده، وعبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله، وخالد عبدالرحمن وعبدالله الرويشد، وكاظم الساهر وصابر الرباعي، وراشد الماجد وآخرين، لتنقش أشعاره في قلوب الملايين من محبي الكلمات الراقية والمشاعر المرهفة.

صاحب ألقاب

واقترن اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن بألقاب كثيرة، منها «مهندس الأغنية»، و«أيقونة الشعر السعودي»، وغيرهما الكثير، وأبدع مسرحيات غنائية وقصصاً شعرية طويلة، من بينها أوبريت «فارس التوحيد»، وأوبريت «أئمة وملوك».

وبمجرد إعلان وفاة «الأمير الشاعر»، أمس، ضجت صفحات التواصل والمنصات برسائل الرثاء، واتشحت بالسواد من قِبل مسؤولين ومشاهير ومثقفين وفنانين وجمهور من محبي كلمات المبدع الراحل، فبينما كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد: «فراقك أدمى قلبي يا بدر»، قال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ: «رحم الله الأمير الشاعر وغفر له وأسكنه فسيح جناته. عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي. خبر حزين و(أحس فقدت أب لي)، ولكن لا أقول إلا الحمد لله على كل حال».

تقدير للمسيرة

وحظي الأمير بدر بن عبدالمحسن بتكريمات عدة تقديراً لمسيرته الإبداعية الطويلة، إذ كرَّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمنحه وشاح الملك عبدالعزيز عام 2019.

وكرّمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العام نفسه، تزامناً مع مناسبة اليوم العالمي للشعر، لإسهاماته الشعرية الفنية الثقافية المتفردة التي امتدت لأكثر من 40 عاماً. كما احتفت به الهيئة العامة للترفيه في ليلة كان عنوانها «ليلة الأمير بدر بن عبدالمحسن: نصف قرن والبدر مكتمل». وأعلن حينها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، تسمية المسرح المبني خصيصاً لهذه المناسبة بمسرح الأمير بدر بن عبدالمحسن.

آخر رسالة

وكأنها رسالة وداعية خلال أزمته الصحية الأخيرة، كتب الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن أبياتاً مخاطباً فيها أخاه الأمير سعود:

«كن السنين استكثرت طول عرسي..

‏سبعين، غيري ما حصله بعضها

ولابدها يا سعود بتغيب شمسي‏..

ذي سنةٍ رب الخلايق فرضها

ولعلها حريتي بعد حبسي‏..

ولعلّي ألقى عند ربي عوضها».

حمدان بن محمد:

. برحيل «الأمير الشاعر» فقدنا بدراً لا يعوّض نوره.

. صنع الفقيد على مدى سنوات طويلة ذكرياتنا وصاغ أدقّ مشاعرنا.

. حظي الأمير بدر بن عبدالمحسن بتكريمات عدة تقديراً لمسيرته الإبداعية الطويلة.

. شدا بكلماته العذبة كبار المطربين من طلال مداح إلى محمد عبده.