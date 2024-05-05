صقر غباش: السادس من مايو يوم خالد في ذاكرة الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن السادس من مايو من كل عام يمثل يوماً خالداً في ذاكرة الوطن، ففي هذا اليوم من العام 1976 اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، قرارهم التاريخي والمصيري بتوحيد القوات المسلحة، تحت علم واحدة وشعار واحد وقيادة واحدة وبروح وطنية واحدة، لتشكل أهم مرتكزات دولة الاتحاد، ولتكون حصنها المنيع تحت راية الاتحاد.

وقال معاليه -في كلمة له بهذه المناسبة- إن الذكرى الثامنة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة التي توافق السادس من شهر مايو من كل عام مناسبة وطنية مجيدة نستذكر خلالها عظيم العمل الذي أنجزه الآباء المؤسسون، وما قدموه لوطننا من أعمال خالدة، ومن أهمها تأسيس قوات مسلحة إماراتية فاعلة وقادرة على حماية صرح الاتحاد الحضاري أصبحت رمزاً لوحدتنا وتماسكنا وعزيمتنا وقوة إرادتنا.

وأشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي إذ يعبر عن اعتزازه العميق بقرار توحيد القوات المسلحة، يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، مُشيداً برؤيته الحكيمة وحرصه الدائم على ازدهار وتقدم الوطن والحفاظ على منجزاته، كما يتوجّه بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى جميع أبنائنا البواسل من منتسبي القوات المسلحة، وإلى شعبنا الكريم بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً.

وقال: في هذه الذكرى الوطنية التي نفخر ونعتز فيها بقواتنا المسلحة وأدوارها الوطنية والإنسانية المشهودة في تحمل أمانة المسؤولية بعزيمة الرجال، وإرادة الأبطال، لا ننسى شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا نماذج مضيئة في مسيرة الوطن، وضحوا بأرواحهم فداء له ولأمنه في الحاضر والمستقبل، وإعلاء لمبادئ دولة الإمارات الثابتة التي تأسست على قيم العدل والسلام والتضامن مع الشقيق، والتصدي بكل قوة وحزم لكل ما من شأنه أن يقوض أمنها أو يهدد استقرارها.

وأكد معاليه أن ذكرى توحيد القوات المسلحة تمثل تعبيراً عن عمق الإيمان بتجربة الاتحاد والمصير المشترك، وبداية لمرحلة من العمل الجاد والمخطط من أجل بناء قوات مسلحة إماراتية فاعلة وقادرة على صيانة أمن الوطن وحماية مكتسباته. وسيظل هذا القرار دوماً واحداً من أهم القرارات الداعمة لمسيرة الاتحاد.

وأشار معاليه إلى أن ذكرى توحيد قواتنا المسلحة حدث وطني عظيم نجدد فيه العهد بأن نواصل المسيرة على نهج من خطوا وغرسوا وعلمونا أن الوطن أولاً ودائماً، وأن نحمل الأمانة كل في موقعه بأن نعمل ونجتهد ليبقى وطننا منيعاً وشامخاً متقدماً باتحاده.