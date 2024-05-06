الامارات | ولي عهد الشارقة: علامة مضيئة في تاريخ بلادنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة: «في مثل هذا اليوم من كل عام، تحتفل بلادنا بذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية، هذه الذكرى الغالية التي تمثل علامة مضيئة في تاريخ بلادنا، عكست خلاصة ما تقوم عليه أسس الدولة وحكمة قادتها المؤسسين المبنية على التعاضد وحماية الاتحاد وتعزيز الأمن والاستقرار، مما يمكن الوطن من تحقيق أهدافه والوصول إلى مختلف الإنجازات التي يشهد لها القاصي والداني، وتمكن شعب الاتحاد من العيش بسلام واستقرار وازدهار».

وأضاف سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ48 لتوحيد القوات المسلحة، أن القوات المسلحة ظلت منذ توحيدها قبل 48 عاماً تعمل على صيانة وحفظ وحدة دولة الإمارات العربية المتحدة في كل بقعة من بقاع الوطن، وفي كامل أرجائه، وظلت سلاماً مستداماً وعيناً ساهرة في حب الشعب وتراب الوطن، وتنشر الاستقرار والأمن، وهي متسلحة بأبنائها وبناتها من الذين انخرطوا في صفوفها، يعملون في المواقع كافة ويسهرون من أجل سلامة وقيادة أمن البلاد، وكان وعدُ القيادة الرشيدة بتوفير كامل الدعم على كافة المستويات، ليكونوا على أعلى المؤهلات والتجهيزات.