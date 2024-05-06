الامارات | الإمارات تعلن إيصال 400 طن مساعدات غذائية لسكان غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع الوكالة الأميركية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا)، عن نجاح إيصال 400 طن من المساعدات الغذائية لشعب غزة الشقيق، والمخصصة لشمال القطاع.

يأتي إيصال وتوزيع المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، والتي ستوفر الطعام لنحو 120 ألف شخص، في إطار التزام دولة الإمارات الثابت بتقديم الإغاثة ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي

ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن قيام الإمارات العربية المتحدة بإيصال وتوزيع المساعدات الغذائية بشكل آمن وناجح إلى قطاع غزة، خصوصاً في شمال القطاع، يمثل خطوة مهمة جداً في إطار توسيع نطاق الجهود الحالية بشأن المساعدات، وتلتزم دولة الإمارات بتضامنها الراسخ مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف المعاناة عن قطاع غزة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لـ(أنيرا)، شون كارول، إن الوكالة الأميركية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا) وجميع من نقدم لهم المساعدة، ممتنون للغاية للدعم الذي تقدمه حكومة وشعب الإمارات، والذي يسمح لنا بتوصيل المساعدات الغذائية لشمال قطاع غزة.