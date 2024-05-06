الامارات | محمد بن راشد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المدرسة الرقمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم 2 لعام 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

ويضم مجلس إدارة المدرسة الرقمية حسب القرار، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيساً للمجلس، وعضوية كل من: معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والدكتور محمد قاسم خضير قاسم، عميد أكاديمية دبي للمستقبل، والدكتور وليد آل علي، مستشار أول في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

ويمتد عمل المجلس 3 سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وفي حال انتهاء المدة يواصل الأعضاء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين مجلس إدارة جديد للمدرسة الرقمية، فيما يتولى مجلس الإدارة مهام إدارة المدرسة الرقمية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمدرسة.

وتُعد المدرسة الرقمية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2020، أول مدرسة رقمية متكاملة من نوعها، وتهدف إلى تمكين الطلاب بخيارات التعلُّم الرقمي في المناطق التي لا تتوفر فيها الظروف أو المقومات للطلاب لمتابعة تعليمهم، كما توفر خياراً نوعياً للتعلّم المدمج والتعلّم عن بُعد بطريقة ذكية ومرنة، مستهدفة الفئات المجتمعية الأقل حظاً.

وتتبنى المدرسة نهجًا شاملاً للتحوّل الرقمي في التعليم، يقوم على توسيع الفرص عبر خيارات التعلّم الرقمي خاصة في المناطق النائية والنامية الأقل حظاً. وتواصل المدرسة توسعها، حيث ضمت أكثر من 160 ألف طالب مستفيد وتقدم خدماتها في أكثر من 13 دولة، كما عملت على تدريب أكثر من 2500 مُعلّم رقمي، فيما يتم توفير المحتوى التعليمي والتدريبي بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.