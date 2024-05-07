الامارات | «الداخلية»: 86.1% من وفيات حوادث المرور «ذكور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات وزارة الداخلية حول أعداد وفيات الحوادث المرورية، التي وقعت على مستوى الدولة العام الماضي، حسب الفئة العمرية والجنس، أن الذكور أكثر ضحايا تلك الحوادث بـ303 وفيات، من إجمالي 352 حالة بنسبة 86.1%، مقابل 49 حالة وفاة من الإناث بنسبة 13.9%.

وسجلت أعداد وفيات الحوادث المرورية العام الماضي، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بما كانت عليه في 2022، الذي سجلت فيه 343 حالة وفاة، موزعة بين 297 حالة للذكور، مقابل 46 حالة من الإناث، مع الأخذ في الاعتبار زيادة عدد المركبات وعدد رخص القيادة الجديدة.

وأظهرت الإحصاءات انخفاضاً في أعداد وفيات الحوادث المرورية في 2023، بنسبة 8% مقارنة بـ2021، الذي بلغ فيه إجمالي الوفيات 381 حالة وفاة، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات التي تتخذها الدولة في سبيل تعزيز السلامة المرورية، واستمرار التحسن في مؤشرات السلامة المرورية على الطرق.

وفصّلت الإحصاءات أعمار ضحايا الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة العام الماضي، مبينة أن الفئة من عمر 18 إلى 30 سنة أكثر الضحايا بـ157 وفاة، بنسبة 44.6%، ثم المرتبة الثانية الفئة العمرية 31-45 سنة، بـ110 وفيات بنسبة 31%، والفئة الثالثة 46-60 سنة بـ45 وفاة، وحلّت الفئة العمرية «أكبر من 60 سنة» رابعة بـ19 وفاة، وحلّت الفئة العمرية 8-17 سنة خامسة بـ13 وفاة، وأخيراً الفئة العمرية سنة واحدة إلى سبع سنوات، بثماني وفيات.

وتتبوأ الإمارات مركزاً متقدماً جداً في المحافظة على أرواح مستخدمي الطرق، عند المقارنة بين الوضع المروري فيها بمثيله في دول العالم.

وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، حملات توعية مرورية عدة على مدار السنة، ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق، وتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية.

وكشفت وزارة الداخلية تراجع عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان، في 2022، إلى 2.68 وفاة، فيما بلغت في عام 2017، 4.52 وفيات، وبلغ مؤشر الحوادث لكل 100 ألف من السكان العام الماضي 9.58 حوادث، فيما شهد عام 2017، 11.59 حادثاً مرورياً.

وأظهرت إحصاءات رسمية عدة أن أكثر أسباب الحوادث المرورية على الطرق هي تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والانحراف المفاجئ، والسرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة كافية، والإهمال وعدم الانتباه، وعدم الالتزام بخط السير، والدخول إلى الشارع قبل التأكد من خلوّه، والانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، وغيرها من الأسباب.

وأكدت وزارة الداخلية، ضمن حملاتها المستمرة طوال العام، أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور، ومعايير السلامة، وأخذ الحيطة والانتباه أثناء القيادة، لتجنّب وقوع الحوادث التي تتسبب في إصابات ووفيات على طرق الدولة.