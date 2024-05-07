الامارات | إنجازات متميزة لمحاكم دبي في أعمال الخبرة القضائية خلال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير مفصل لمحاكم دبي حول أعمال الخبرة القضائية عن إنجاز 9 آلاف و500 مأمورية خلال عام 2023 بمتوسط زمني لا يتجاوز 45 يوما ما يعكس الكفاءة والفعالية التي تتميز بها المحاكم.

وأكد سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أهمية التقرير الذي يعكس التفوق والتميز لنظام التقاضي في دبي ويعزز مكانتها واحدة من أبرز المحاكم عالمياً، ويعكس التزامها بتحقيق العدالة بكفاءة ونزاهة.

وشدد السويدي على التزام محاكم دبي بمواصلة تحسين جودة وكفاءة عمليات الخبرة، والسعي المستمر لتطوير الإجراءات والتدابير المتعلقة بقيد وتدريب الخبراء، وتعزيز الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بأعلى معايير المهنية والنزاهة.

وكشف التقرير عن نسبة التوطين بجدول خبراء محاكم دبي والتي بلغت 84%، بما يعادل 170 خبيراً مواطناً من إجمالي 202 خبير، وبلغت نسبة الاجتماعات والمعاينات التي خضعت للمراقبة 62.7% من إجمالي عدد الاجتماعات والمعاينات التي قام بها الخبراء.

ونوه التقرير إلى رصد 61 ملاحظة خلال عملية التفتيش الميداني والتدقيق على مقار مزاولة الخبراء لأعمالهم وتراخيصها وتمت متابعتها ومعالجتها بنسبة 90%.

من جهته أوضح سعادة القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ رئيس لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي أن التقرير يحتوي على بيانات وإحصائيات مهمة تدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات المناسبة واللازمة لتطوير منظومة الخبرة القضائية وتلبية حاجة الجهات القضائية للخبرة القضائية بالشكل الأمثل.

بدوره أكد محمد عبدالله المحمد، مدير إدارة الخبراء والمحكمين، أن التقرير تضمن معلومات شاملة عن الخطط التدريبية التي خضع لها الخبراء موضحا أنه تم تنفيذ 31 برنامجاً تدريبياً، شارك فيها 848 خبيرا، مع متوسط ساعات تدريبية بلغت 6.4 ساعة لكل خبير في حين شارك في تنفيذ الخطة التدريبية 16 قاضياً وخبيراً.

واحتوى التقرير على البيانات الخاصة بتأهيل 7 من موظفي محاكم دبي وقيدهم كخبراء في الجدول، وتكليفهم بتنفيذ ما مجموعه 195 مهمة خبرة، كما قامت محاكم دبي بتخريج الدفعتين الخامسة والسادسة من برنامج دبلوم (أعمال الخبرة القضائية) بالتعاون مع معهد دبي القضائي واللتين شارك فيهما 55 منتسبا.