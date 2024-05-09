مسؤول في"الفاو": دور محوري للإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الدكتور كيان الجاف، مستشار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن "الفاو"، على الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في مختلف المبادرات العالمية بما يشمل الاستدامة البيئية والمساعدات الإنسانية والأمن الغذائي العالمي، فضلا عن جهودها الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وقال الجاف على هامش أعمال اليوم الثالث من قمة "AIM للاستثمار" المنعقدة في أبوظبي، إنه في ظل التحديات الملحة والراهنة التي تواجه العالم، تأتي الخطوات الاستباقية والالتزام الثابت لدولة الإمارات لتبقي مصدرًا للأمل من أجل مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.

وأوضح أن دولة الإمارات وضعت الاستثمار الاستراتيجي في الزراعة كأساس لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، حيث تعمل على تعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي في مختلف الفعاليات التي تستضيفها مما يعكس التزامها الثابت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر الجاف أن الاستثمار الاستراتيجي يلعب دوراً محورياً في بناء قطاع زراعي قادر على التكيف مع المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان مستقبل مستدام عبر الاستثمار في تربية أصناف المحاصيل المقاومة للمناخ وتعزيزها وتطوير البنية التحتية المتكيفة مع المناخ وإنشاء آليات مالية مثل التأمين على المحاصيل وصناديق تقاسم المخاطر لحماية المزارعين من الخسائر المرتبطة بالمناخ.

وأضاف أنه من خلال مواءمة الاستثمارات والسياسات والأبحاث، نستطيع سويا معالجة التحديات التي تواجه العمل المناخي وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمنظمات المعنية والمؤسسات البحثية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة من أجل تسريع التقدم نحو أهداف الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن التزام دولة الإمارات تجاه الاستدامة البيئية يعد مثالاً يُحتذى به للمنطقة والعالم، حيث تُظهر الأهداف الطموحة للدولة ومشاريعها المبتكرة نهجًا استباقيًا نحو التصدي لتغير المناخ، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الدول لمواجهة التحديات العالمية، مبينا أن "الفاو" تتعاون بنشاط مع مختلف القطاعات، مدركة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة هو جهد جماعي.

وأضاف أن "الفاو" تسلط خلال مشاركتها في فعاليات قمة "AIM للاستثمار" الضوء على الدور الحاسم للزراعة كقطاع رئيسي وكذلك دور الاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف المناخ، مما يلقي الضوء على التحديات في قطاعات مثل التصنيع والزراعة.

وأكد مستشار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن "الفاو"، أن القضاء على الجوع يظل أولوية قصوى لمنظمة الأغذية والزراعة وشركائها، مشيراً إلى دعم الإمارات القوي في هذا المجال من خلال مبادراتها المتعددة، وهو ما يعد أمرًا حيويًا لتحقيق هدفنا المشترك في عالم خالٍ من الجوع.

وذكر أن "الفاو" ومكتبها الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن يتطلعان لتعاون أوسع مع دولة الإمارات لدعم الاستثمار في الزراعة، مؤكدًا أهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد أهمية مخرجات مؤتمر المناخ " COP28" والتي شددت على ضرورة التصدي الفوري للتحديات البيئية والمناخية التي تواجه الزراعة في العالم والتي تترجم حاليا في جهود إماراتية عالمية لتسريع العمل على تحقيق مخرجات القمة.









