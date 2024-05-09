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الامارات | إطلاق تطبيق «كابي» لسائقي مركبات الأجرة في عجمان

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عجمان - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق «كابي» لسائقي مركبات الأجرة في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «هيئة النقل-عجمان» تطبيق «كابي» لسائقي الأجرة في مرحلته التجريبية الذي من شأنه أن يسهم في تطوير وتحسين أداء السائقين العاملين في شركات الامتياز الخاصة بنقل الركاب في الإمارة.

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة في الهيئة، رشا خلف الشامسي أن «تطبيق كابي» يُعدُّ بمثابة البوابة الأساسية لسائقي مركبات الأجرة في عجمان، ويقدم لهم ميزات متطورة، تسهم في تحسين أدائهم، وتتضمن تتبع إيرادات الرحلات والذمم المدينة ومقاييس الأداء، وتوفير الوصول إلى المعلومات الأساسية للسائقين. وأكدت أن التطبيق متوافق مع جميع أنظمة التشغيل للهواتف الذكية، إضافة إلى أنه يحقق الربط مع الأنظمة الأخرى، لنقل البيانات بشكل رقمي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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