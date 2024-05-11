الامارات | إيقاف «رخصة» سائق 3 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت محكمة المرور في دبي بوقف رخصة سائق من جنسية دولة آسيوية لمدة ثلاثة أشهر، وعاقبته بغرامة 20 ألف درهم، وذلك بعد إدانته بقيادة مركبة في حالة غير طبيعية والتسبب في حادث عبارة عن الاصطدام بعمود إنارة وإصابة شخص.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم كان يقود مركبته دون الأخذ بظروف الحال واتخاذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، ونتيجة الإهمال وعدم الانتباه، انحرف بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدام المركبة بعمود إنارة ورصيف، وتسبب بخطئه في إصابة شخص وإتلاف المركبة وإحداث أضرار بممتلكات عامة.

وأثبت تقرير خبراء السير خطأ المتهم، فضلاً عن نتائج الفحص، واعترافه بمحضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.

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