الامارات | أعراض الإصابة بمتلازمة الأمعاء القصيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي، بأن متلازمة الأمعاء القصيرة هي حالة طبية تحدث عند إزالة جزء كبير من الأمعاء الدقيقة، على سبيل المثال، بسبب مرض «كرون»، وهو التهاب مزمن يصيب الأمعاء.

وأشارت الجمعية إلى أنه نتيجة لذلك فإن الجسم يصبح غير قادر على امتصاص العناصر الغذائية الكافية من الطعام، ما يؤدي إلى الإصابة بسوء التغذية من ناحية، ومعاناة مشكلات كثيرة في الجهاز الهضمي من ناحية أخرى.

وتتمثل أعراض الإصابة بمتلازمة الأمعاء القصيرة في فقدان الوزن بسبب نقص المغذيات والإسهال المائي الشديد والبراز الدهني، وعدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب)، إضافة إلى الشعور بالانتفاخ وحرقة المعدة والغثيان والقيء.

ويمكن مواجهة متاعب متلازمة الأمعاء القصيرة بواسطة الأدوية، على سبيل المثال، لإيقاف الإسهال المائي، كما يمكن مواجهة إفراز حمض المعدة الزائد بواسطة بعض الأدوية (مثبطات مضخة البروتون).

ولتجنب الإصابة بسوء التغذية، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي متوازن يقوم على الخضراوات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة، كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية، على أن يتم تناولها تحت إشراف الطبيب.

حالة طبية تحدث عند إزالة جزء كبير من الأمعاء الدقيقة، بسبب مرض «كرون» مثلاً.