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الامارات | «التسمير الاصطناعي» يُعجّل بشيخوخة البشرة

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السرطان من خطورة سرير «التسمير الاصطناعي» (سولاريوم) على الصحة، إذ يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وأضافت أن سرير «التسمير الاصطناعي» يرفع أيضاً خطر الإصابة بحروق شمسية، فضلاً عن أنه يُعجّل بشيخوخة البشرة.

ومَن ترغب في الحصول على سُمرة اصطناعية جذابة، يمكنها بدلاً من استخدام سرير «التسمير الاصطناعي» تطبيق مستحضر التسمير الذاتي (Self-Tanner)، الذي يتوافر في صورة كريم أو لوشن، والذي يُكسب الطبقة العلوية من الجلد مظهراً برونزياً ساحراً، غير أنه لا يوفر حماية للجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

ويراعى أيضاً اختيار مستحضر تسمير ذاتي يخلو من المواد الضارة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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