الامارات | لمن يعانون الحساسية.. تدابير مهمة في السيارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنصح هيئة الفحص الفني في ألمانيا بمحاولة تجنب نوبات العطس - التي تكثر خلال فصل الربيع بصفة خاصة - أثناء قيادة السيارة قدر المستطاع، إذ إنها قد تهدد سلامة القيادة.

وأوضحت الهيئة أنه «عند العطس تنغلق العينان بشكل انعكاسي لمدة ثانية واحدة تقريباً، ما يعني قطع مسافة 14 متراً تقريباً بشكل أعمى في ظل القيادة بسرعة 50 كيلومتراً في الساعة»، وبالتالي يرتفع خطر وقوع حادث، لاسيما إذا قامت السيارة التي تسير في الأمام، بالفرملة بشكل قوي في هذه اللحظة، أو عبر طفل الطريق في هذه الأثناء.

ولتجنب هذا الخطر الجسيم، ينبغي تجنب نوبات العطس قدر المستطاع، من خلال اتخاذ بعض التدابير المهمة، إذ يتعين على الأشخاص الذين يعانون حساسية تجاه حبوب اللقاح، صيانة فلتر حبوب اللقاح بمكيف هواء السيارة بانتظام، وتغييره في حال انسداده.

كما ينبغي تنظيف السيارة بالمكنسة الكهربائية بانتظام، مع مراعاة تنظيف الأسطح الداخلية، مثل: لوحة القيادة والكونسول الأوسط، وألواح الأبواب من الغبار بانتظام باستخدام قطعة قماش مبللة.

من ناحية أخرى، يتعيّن على الأشخاص الذين يتعاطون أدوية لعلاج الحساسية، استشارة الطبيب حول مدى تأثيرها في الانتباه واليقظة أثناء قيادة السيارة، إذ قد تؤدي إلى الشعور بالتعب والنعاس وقلة التركيز، ومن ثم إبطاء ردة الفعل، ما يرفع خطر وقوع حادث.