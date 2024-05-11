الامارات | البروكلي.. كنز من المعادن والفيتامينات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبراء أن البروكلي يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، إذ يعد مفتاح التمتع بالرشاقة، كما يزخر بالمعادن والفيتامينات المفيدة للصحة.

ويمتاز البروكلي - حسب الخبراء في صندوق التأمين الصحي بألمانيا - بأنه قليل السعرات الحرارية، إذ تحتوي 100 غرام منه على 34 سعرة حرارية فقط، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على إطالة الشعور بالشبع، وبالتالي فهو يساعد على إنقاص الوزن.

ويُعدّ البروكلي أيضاً كنزاً من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة القلب والكلى والأعصاب والعضلات والعظام والجلد والدم، إذ يزخر بفيتامينات (A وB وC وK)، وكذلك البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد.

ويحتوي البروكلي على مادة «كيمبفيرول» التي تمتاز بتأثير مضاد للميكروبات ومثبط للالتهابات، فضلاً عن قدرتها على حماية القلب والأعصاب وتسكين الألم وتخفيف التوتر والقلق.

ويشتمل البروكلي أيضاً على مادة «السلفورافان»، التي تمتاز بتأثير مضاد للخلايا السرطانية.

. 100 غرام من البروكلي تحتوي على 34 سعرة حرارية فقط.