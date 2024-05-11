الامارات | «طرق دبي» تطلق برنامج «القيادات النسائية الملهمة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، برنامج «القيادات النسائية الملهمة» التدريبي الخاص بإعداد القيادات النسائية في الهيئة، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية المحلية لتأهيل الكوادر.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الموظفات الملتحقات بالبرنامج بالمهارات العملية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، من خلال 70 ساعة تدريبية تتضمن ثلاث مراحل، هي: مرحلة التوعية لتمكين المشاركات من الحصول على المعرفة، ومرحلة التطبيق والتدريب، من خلال عقد ورش العمل ومحاضرات تطبيقية يلقيها خبراء ومدربون محترفون، تليها مرحلة المتابعة التي تتيح الفرصة للمشاركات للحصول على الدعم والتوجيه.