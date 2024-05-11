اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | «طرق دبي» تطلق برنامج «القيادات النسائية الملهمة»

0 نشر
دبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطلق برنامج «القيادات النسائية الملهمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، برنامج «القيادات النسائية الملهمة» التدريبي الخاص بإعداد القيادات النسائية في الهيئة، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية المحلية لتأهيل الكوادر.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الموظفات الملتحقات بالبرنامج بالمهارات العملية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، من خلال 70 ساعة تدريبية تتضمن ثلاث مراحل، هي: مرحلة التوعية لتمكين المشاركات من الحصول على المعرفة، ومرحلة التطبيق والتدريب، من خلال عقد ورش العمل ومحاضرات تطبيقية يلقيها خبراء ومدربون محترفون، تليها مرحلة المتابعة التي تتيح الفرصة للمشاركات للحصول على الدعم والتوجيه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements