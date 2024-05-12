الامارات | ارتفاع تدريجي في «الحرارة» اليوم.. وسقوط أمطار الأربعاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً بأن طقس اليوم يكون صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، خصوصاً شرقاً وشمالاً نهاراً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح غد على بعض المناطق الساحلية، مشيراً إلى احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر سحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأشار إلى أن طقس الثلاثاء سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأوضح أن طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ووفقاً للمركز، فإن مايو الجاري يعدّ أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف، حيث يشهد استمرارتحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، ما يؤدي إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.

ويشهد هذا الشهر ضعفاً وتراجعاً في تأثير المرتفع الجوي السيبيري في الدولة، وتؤثر المنخفضات في المنطقة، حيث يتمدّد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبه امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب إلى الشرق تزداد كميات السحب على بعض المناطق، مع فرصة سقوط الأمطار.

وبحسب المركز، تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر، مقارنة بأبريل، خصوصاً في النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكّل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، خصوصاً خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني، مضيفاً أن متوسط درجات الحرارة خلال مايو الجاري يراوح بين 30.6 و33.6 درجة مئوية، إذ يكون متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 37.3 و40.9 درجة مئوية، والصغرى ما بين 24.3 و26.8 درجة مئوية، لافتاً إلى أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها خلال هذا الشهر بلغت 50.2 درجة مئوية، وكانت في «أم الزمول» ومطار الفجيرة سنة 2009، بينما سُجلت أقل درجة حرارة على «جبل جيس» سنة 2005، وبلغت آنذاك تسع درجات مئوية.

. الطقس حتى الأربعاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً.