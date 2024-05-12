الامارات | النظام الغذائي النباتي.. صحة وجمال للبشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدُّ النظام الغذائي النباتي بمثابة مفتاح صحة وجمال البشرة، إذ يساعد على التمتع ببشرة نقية تشع نضارة وحيوية من ناحية، ويقي من سرطان الجلد من ناحية أخرى.

وأوردت مجلة «Stylebook» المعنية بالصحة والجمال، أن النظام الغذائي النباتي يرتكز على الخضراوات والفواكه الطازجة والأحماض الدهنية (أوميغا 3)، مع الاستغناء التام عن الأغذية ذات الأصل الحيواني، والتي تتمثل في اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان، وكذلك البيض.

وأوضحت المجلة أن الاستغناء عن منتجات الألبان يقي البشرة من البثور وحب الشباب، التي تحفزها الهرمونات والكربوهيدرات الموجودة في اللبن.

كما أن الاستغناء عن اللحوم ومنتجات الألبان، يساعد على التمتع ببشرة صافية، نظراً لأن الأحماض الدهنية المشبعة أو المهدرجة الموجودة في اللحوم والزبدة واللبن تخلق دهوناً عنيدة للغاية يصعب التخلص منها، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى انسداد المسام، ومن ثم نشوء الرؤوس السوداء.

ويعمل النظام الغذائي النباتي أيضاً على تعزيز صحة الأمعاء من خلال زيادة عدد البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، ومن المعروف أن التمتع بأمعاء صحية يعني التمتع ببشرة نقية تخلو من الشوائب.

ويسهم النظام الغذائي النباتي في الوقاية من سرطان الجلد، فمن المعروف أن النظام الغذائي الغني باللحوم يؤدي إلى خطر الإصابة بسرطان الجلد، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الخضراوات والفواكه مثل فيتامين C وفيتامين E تحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ولتحقيق الاستفادة المثلى من النظام الغذائي النباتي، ينبغي أن يتضمن البروتينات، (العدس وجبن التوفو)، والأحماض الدهنية أوميغا 3 (الجوز وفول الصويا وبذور الكتان وكذلك زيت بذر الكتان)، وفيتامين B12 (مخلل الملفوف ومنتجات الصويا المخمرة وفطر الشيتاكي). ومن المهم أن يتضمن النظام الغذائي النباتي مضادات الأكسدة مثل فيتامين C (الليمون والبرتقال واليوسفي والفلفل الحلو والجوافه والكيوي والخضراوات الخضراء) وفيتامين E (زيت الزيتون والبطاطا الحلوة)، والكاروتينات (الجزر والمشمش والبقدونس والبطيخ) وكذلك ريسفيراترول وفلافونويد (العنب والفول السوداني والتوت).

كما أن الشاي الأخضر يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا وهو مثبط للالتهابات، الأمر الذي يعود بالفائدة على صحة وجمال البشرة.