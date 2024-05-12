الامارات | حمدان بن محمد يعتمد المرحلة الثانية من مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المرحلة الثانية من مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي لصون هويتها وإرثها الحضري والعمراني، والتي تتضمن 35 من مناطق ومواقع وأبنية دبي.

وبذلك يصل عدد مواقع وأبنية التراث الحديث والمناطق والمباني ذات القيمة التاريخية التي يشملها المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية إلى 807 موقع ومنطقة ومبنى.