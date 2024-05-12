الامارات | 80 مليون درهم إنفاق "أوقاف دبي" في 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، اليوم، أن قيمة الإنفاق على قطاعات المجتمع خلال العام 2023 بلغت 80 مليون درهم في جوانب الصحة، والتعليم، والشؤون الإسلامية، والشؤون الاجتماعية، وعموم الخير، وذلك بنسبة زيادة في الإنفاق بلغت 12 بالمئه مقارنة بالعام 2022.

وبحسب المؤسسة، فقد بلغ حجم الإنفاق على قطاع التعليم 5.106 مليون درهم شملت المصروفات الدراسية والاحتياجات التعليمية للطلبة غير القادرين، فيما بلغت قيمة الإنفاق على قطاع الصحة 4.175 مليون درهم لدعم علاج المرضى وتغطية تكاليف العمليات الجراحية لأصحاب الدخل المحدود، وبلغ حجم الإنفاق على الشؤون الإسلامية والمساجد 48 مليون درهم تضمنت مصروفات المساجد ورعايتها والإسهام في دعم غير القادرين على أداء مناسك الحج والعمرة.

و في قطاع الشؤون الاجتماعية وعموم الخير بلغ حجم الإنفاق 22.5 مليون درهم شملت جوانب مختلفة من الدعم المجتمعي لأصحاب الدخل المحدود وأصحاب الهمم والأرامل والأيتام ودعم الأسر المنتجة.

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي حرص المؤسسة على تحقيق أثر فعال في تنمية قطاعات المجتمع الحيويةمنوها إلى أن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة تنطلق من رؤية واضحة في ترسيخ مبدأ الوقف المستدام وإرساء بنية وقفية رقمية لبناء قطاع وقفي يدعم ويتبنى أفضل حلول وممارسات التميز والابتكار المؤسسي .