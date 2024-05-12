الامارات | الإمارات.. طقس الإثنين صحو إلى غائم جزئياً ومغبرّ أحياناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الإثنين، صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

في الخليج العربي يكون خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:46 والمد الثاني عند الساعة 03:19 والجزر الأول عند الساعة 10:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:08 ، وأن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 00:30، والجزر الأول عند الساعة 19:56 والجزر الثاني عند الساعة 07:46