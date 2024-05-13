الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بطاقات

أعرب سكان عن انزعاجهم الشديد جرّاء انتشار بطاقات لمراكز تدليك في أماكن مختلفة من الدولة، لاسيما في المناطق التجارية، لافتين إلى أنه أصبح من النادر أن تتوقف سيارة في شارع تجاري أو سكني لبضع دقائق من دون وضع تلك البطاقات على نوافذ السيارة، فضلاً عن وضعها أمام أبواب الشقق، مناشدين بلديات الدولة تنظيم حملات تفتيشية يومية، وتشديد العقوبات على هذه الممارسات.

واجبات

شكا ذوو طلبة الأعباء الدراسية التي فرضتها مدارس على الطلبة بعد فترة الدراسة عن بُعد، الأخيرة، سواء واجبات مكثفة ومشروعات مدرسية أو إجراء امتحانات، مشيرين إلى أن ذلك يستنفد وقت الطلبة والأسر بالكامل، ويشكل عبئاً كبيراً على الأهل، خصوصاً الأمهات.

مكالمات

كرر متعاملون مع بنوك محلية شكواهم بشأن الاتصالات المتكررة من موظفي بعض البنوك، الذين يعرضون عليهم قروضاً وتسهيلات مالية. وقالوا إن هذه الاتصالات تسبب لهم إزعاجاً مستمراً، على الرغم من أنهم يطلبون منهم عدم معاودة الاتصال، ورفضهم لتلك العروض التي تقدمها البنوك، خصوصاً أن الاتصالات تردهم من فروع عدة للبنك نفسه، داعين إلى وضع ضوابط لترويج العروض البنكية.

درّاجات

شكا سكان في مدينة العين قيادة بعض الشباب درّاجات نارية بسرعات عالية في الطرقات الرئيسة والفرعية في الأحياء السكنية، ما يشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فضلاً عن الإزعاج، مناشدين المسؤولين في الجهات المعنية منع هذه السلوكيات.

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