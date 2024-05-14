الامارات | بطاقة «مديم» لدعم الشباب المقبلين على الزواج في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة» لتوفير خدمات مخصصة ومزايا نوعية لدعم الشباب المقبلين على الزواج من منتسبي مبادرة «مديم».

وقع المذكرة مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية عضو مجلس الإدارة، العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في دائرة تنمية المجتمع، مازن جابر الدهماني.

وتهدف المذكرة إلى إطلاق «بطاقة مديم للمزايا والمنافع» من «فزعة»، التي تضم باقة من المزايا الحصرية والعروض الاستثنائية التي سيتم منحها للمنتسبين في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج في مبادرة «مديم» من مواطني إمارة أبوظبي، وسيقدمها مركز مديم لإعداد الأسرة، وتشمل المزايا عضوية مديم الذهبية التي تتميز بعروض حصرية واستثنائية خاصة بمصاريف الزواج كالقاعة والكوشة، والفرق الغنائية، والتصوير، والإضاءة، والصوت، وديكورات الجدران والطاولات، والورود، وفستان العروس، وغيرها، إضافة إلى متاجر فزعة، والسيارات المستعملة، وفزعة هيلث، وفزعة دارك، إضافة إلى ما توفره عضوية فزعة من أكثر من 24 ألفاً من حزم المزايا النوعية.

كما سيستمر العمل بين دائرة تنمية المجتمع وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة» لإضافة مزيد من المزايا والعروض المتميزة لتخدم الفئة المستهدفة.

وأكد الشامسي أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن النهج الذي يتبعه صندوق التكافل لدعم الشباب وفئات المجتمع لتعزيز جودة الحياة وتوسيع دائرة المستفيدين التي تقدمها «فزعة» والتنويع فيها، للمساهمة مع جميع شركائها في تطوير الترابط الاجتماعي والحفاظ على روابط فعالة للتضامن داخل مجتمع دولة الإمارات.

وأوضح أن «بطاقة مديم» ستقدم مجموعة متنوعة من المزايا والعروض الحصرية للمواطنين المسجلين في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج من منتسبي مبادرة «مديم»، وهذا يكرس الالتزام بتعزيز جاهزية الشباب المواطن للزواج ودعمهم في بناء أسرة قوية ومتماسكة، ما يسهم في تعزيز النهضة الشاملة والمستدامة للمجتمع.

وأكد حرص «فزعة» على استمرار تقديم المبادرات المجتمعية التي تعزز دور الصندوق، وبما يحقق أهدافه في تقديم خدمات تكافلية متميزة لحاملي عضوية فزعة وأسرهم، حيث تتنوع هذه المبادرات وفق أعلى المستويات والامتيازات لخدمة أفراد المجتمع، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسعادة لهم.

وقال الدهماني إن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على ترسيخ التعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات لدعم الشباب المواطنين في رحلتهم لبناء وتكوين الأسرة، عبر تعزيز جاهزيتهم للزواج، إيماناً بدورهم في مواصلة النهضة الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.

وأضاف أن الدائرة تواصل جهود تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، حيث تأتي مبادرة «مديم» التي تتضمن عدداً من البرامج النوعية لتشجيع وإعداد الشباب المواطنين من إمارة أبوظبي للزواج وبدء رحلة تأسيس أسر مستقرة.