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الامارات | لجنة في «الوطني» تناقش تعزيز دور الإعلام في ترسيخ الهوية

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوع تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، وبحضور ممثلي المكتب الوطني للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة السياسات الإعلامية الوطنية، ودورها في تأصيل المحتوى، وترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية، والاطلاع على اختصاصات ودور المكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات، وآلية تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات الإعلامية الاتحادية والمحلية، لتطوير الأداء الإعلامي الحكومي الوطني، والمبادرات والمشاريع الإعلامية الهادفة إلى تعزيز وترسيخ سمعة ومكانة الدولة إقليمياً ودولياً.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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