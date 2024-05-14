الامارات | «تقييم آلي» للمساعدة على اختيار شركة المقاولات في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي نظاماً جديداً لتقييم الشركات الهندسية وفق أعلى المعايير، لتحسين أدائها، تحت اسم «نظام تقييم الأداء والتميُّز الهندسي الشامل في إمارة أبوظبي»، موضحة أن النظام يهدف إلى رفع مستوى جودة القطاع الهندسي في الإمارة، وضمان تقديم أفضل الخدمات الهندسية لجميع سكانها.

وأفادت الدائرة بأن عمليات النظام الجديد تشمل إجراء تقييم ربع سنوي مفصّل للمنشآت الهندسية من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، بناءً على معايير الأداء وتحسين الموارد، إضافة إلى المعايير الفنية من الخبرة وجودة العمل والكفاءة الإدارية، حيث تخضع المنشآت لفحص الأداء بناءً على المقاييس المالية والسيولة والابتكار والتميز إلى جانب الكفاءة التشغيلية والامتثال للقوانين والنظم واللوائح المتعلقة بمزاولة الأنشطة الهندسية.

وأوضحت الدائرة أن نظام التقييم الهندسي هو نظام آلي بالكامل يتضمّن مراحل مختلفة، تبدأ بالتقييم التمهيدي، ويتبعه التقييم ربع السنوي، ثم السنوي.

وتُصنف النتائج وفق منهج قياسي، وتظهر على شكل معدل إجمالي من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، ثم تنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة، لتكون متاحة للجميع.

وقالت إن «هذه التصنيفات تُمكّن الملاك والمطورين من اتخاذ قرارات أفضل في ما يختص باختيار الشركات الهندسية التي تتمتع بمعايير عالية من الكفاءة والتميز في الأداء، ما يرسخ ثقة المستهلك ويعزز ارتباطه بالمجتمع».

وأكد مدير إدارة التصنيف والمهن في الدائرة، المهندس يوسف الفهيم، أن نظام تقييم الأداء والتميز الهندسي يعكس التزام الدائرة بالسير قُدماً في المسيرة التحولية للقطاع الهندسي في الإمارة، بهدف تعزيز الابتكار في قطاع الإنشاء من خلال الارتقاء بمعايير التقييم، إضافة إلى الحرص على تحفيز الروح التنافسية بين الشركات من خلال تمكين المتعاملين من اختيار الخدمات الهندسية التي تناسب احتياجاتهم.

ويؤكد نظام تقييم الأداء والتميز الهندسي الجهود التي تبذلها الدائرة في تحقيق التميز على مستوى قطاع الأعمال الهندسية على نحو يضمن الامتثال للنظم والمعايير، ويعزز الكفاءة التقنية، ويشجع على الشفافية في تقديم الخدمات الهندسية ورفع معدلات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.

• «التقييم الهندسي» نظام آلي بالكامل، يتضمّن مراحل مختلفة، تبدأ بالتقييم التمهيدي، ويتبعه التقييم ربع السنوي، ثم السنوي.