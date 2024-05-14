الامارات | محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء جزر سليمان

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء جزر سليمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى معالي جيريمايا مانيلي، بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء جزر سليمان.
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