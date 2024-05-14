الامارات | منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في خالد عبيد أحمد المطيوعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم (الثلاثاء)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خالد عبيد أحمد عبيد المطيوعي، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.

وقدّم سموه صادق العزاء والمواساة إلى إخوان الفقيد أحمد وسيف وغانم عبيد المطيوعي ، وأبنائه عيسى وعمر خالد عبيد المطيوعي، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.