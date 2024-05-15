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الامارات | استراتيجية جودة الحياة في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ الاستراتيجية تتلاءم مع خطة دبي الحضرية 2040، وترسم خارطة مستقبلية متكاملة للتنمية المستدامة في المدينة لكل فئات المجتمع.

■ الاستراتيجية تسعى لأن تصبح دبي من أفضل مدن العالم في جودة الحياة وتحقيق أفضل مستويات الرفاهية لسكانها وزائريها.

■ الاستراتيجية تضع الإنسان محوراً أساسياً لها عبر تحديد الأولويات ومواءمتها مع المتطلبات الحالية والمستقبلية بما يضمن استدامة الموارد.

■ أحياء جودة الحياة ومدينة الـ20 دقيقة، والجيل الجديد للحدائق واستراتيجية المشي وخطط شاملة لتطوير براري وأرياف دبي وتطوير الشواطئ، واستراتيجية التشجير ومرافق رياضية وترفيهية في متناول الجميع.. مشاريع مبتكرة.

■ إنشاء متحف STEM للأطفال وبرنامج سلامة الأطفال على الإنترنت واستراتيجية تنمية المواهب والفنون وتحويل دبي إلى مركز للجامعات الرائدة عالمياً.

■ المشاريع والمبادرات تركز على 7 فئات رئيسة تشمل المرأة، كبار السن، المواطنين، أصحاب الهمم، الأطفال، الشباب والموظفين.

■ 19 جهة في دبي شاركت في وضع خطة متكاملة لكل مبادرات ومحاور الاستراتيجية ورسمت خارطة طريق للتوسع في تطبيقها.

■ القطاع الخاص يقوم بدور فاعل في تنفيذ مبادرات ومشروعات الاستراتيجية بما يصب في اتجاه تسريع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.

■ 100 مشروع ومبادرة تتضمنها الاستراتيجية يمكن تنفيذها مع القطاع الخاص ليواصل حضوره القوي بمشاريع نوعية ذات قيمة مضافة.

■ استراتيجية جودة الحياة في دبي تقدم تجربة فريدة من نوعها في رفاهية وسعادة المجتمع، قائمة على ثلاث غايات رئيسة تتضمن الفرد والمجتمع والمدينة.

■ الاستراتيجية تنفذ خطط تطوير تضع الإنسان ورفاهيته واستقراره وسعادته على رأس أولوياتها، وبما يضمن لأفراد المجتمع مستقبلاً يتجاوز سقف توقعاتهم.

■ الفرد غاية الاستراتيجية الرئيسة الأولى وتغطي ثلاثة محاور هي: التعليم والتوظيف وظروف العمل والأمن والسلامة.

■ الغاية الأولى تسعى إلى ترسيخ التكامل بين صحة الفرد وسعادته وجودة حياته وقدرته على الإنتاجية.

■ تمكين مجتمع متلاحم يفتخر بهويته ويحافظ على ثقافته ويعتز بانتمائه، ويزهو بإنجازات دبي وبصمتها الإيجابية التي تخطت حدود الزمان والمكان.. هدف غاية محور المجتمع.

■ تقديم تجربة حضرية مميزة محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة والمساهمة في توفير خيارات حضرية متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار.. هدف غاية محور المدينة.

■ 10 محاور تتضمنها مستهدفات محاور استراتيجية جودة الحياة في دبي تركز على الارتقاء بجودة الحياة، باعتبارها أداة عملية تسهم في تحقيق رفاه وسعادة المجتمع.

■ الاستراتيجية تحول المدينة إلى موطن للبيئة الطبيعية المستدامة الأجمل في العالم.

■ 376 محطة وموقعاً لرصد بيئة المياه وملوثات الهواء وأكبر مشروع في العالم لتحويل النفايات إلى طاقة.

■ التوسع في توفير محطات شحن الكهرباء في دبي، وتطوير «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

■ خطة لتطوير شواطئ دبي تشمل شواطئ جبل علي ومخيم الكرفانات بجبل علي وجميرا وأم سقيم والممزر.

■ رفع نسبة الخدمات العامة في الشواطئ إلى 300% بحلول 2025، وجعلها صديقة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين بنسبة 100%.

■ زيادة أطوال مسارات الدراجات الهوائية في الشواطئ بنسبة 300%، وزيادة أطوال شواطئ السباحة الليلية بنسبة 60% وشواطئ جديدة مخصصة للنساء.

■ تطوير أرياف وبراري دبي بهدف المحافظة على طبيعتها وتوفير كل الخدمات والمرافق والمتطلبات اللازمة لأهاليها وزوّارها.

■ زيادة الخدمات الصحية والمدارس والحدائق والمساجد وغيرها المتوافرة في أرياف وبراري دبي بنسبة 162%، مقارنة بالوضع القائم.

■ مشاريع لتلبية متطلبات إسكان المواطنين في المناطق الريفية بدبي.

■ مضاعفة مساحة الحدائق العامة من 23 كيلومتراً مربعاً إلى 64 كيلومتراً مربعاً.

■ زيادة مساحة المسطحات الخضراء بنسبة 61% ومضاعفة مساحة الحدائق.

■ تشجير محرمات الطرق الرئيسة بنسبة 100%.

■ تطوير أكثر من 200 حديقة وساحة مفتوحة في الإمارة.

■ تطوير حلول تنقلية مبتكرة لتكون دبي ضمن أفضل 10 مدن في سهولة التنقل على مستوى العالم.

■ %25 من الرحلات في وسائل النقل ذاتية القيادة حتى عام 2033.

■ %45 نسبة الرحلات بوسائل التنقل المستدام والتركيز على تحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة حتى 2033.

■ مضاعفة أطوال مسارات الدراجات الهوائية من 544 كيلومتراً إلى 1150 كيلومتراً.

■ مضاعفة خطوط الحافلات بنسبة 117% من 4008 كيلومترات إلى 8722 كيلومتراً.

■ زيادة أطوال شبكة السكك الحديدية من 100 كيلومتر إلى 159 كيلومتراً.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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