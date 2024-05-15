الامارات | هل يمكن رفع دعوى قضائية من دون الاستعانة بمحام؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئ :

هل يمكن أن أقيم دعوى قضائية مدنية على شخص، والسير في إجراءاتها بنفسي من دون الاستعانة بمحام ، نظرا لعدم المقدرة المالية لدفع الاتعاب لمحام ؟ وما هي المخاطر التي يمكن أن تواجهني في مثل هذه الحالة ؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

نعم يمكن للشخص رفع أي دعوى بدون محامي ولكن إذا وصلت لمرحلة التمييز أو النقض يجب أن يوقع اللائحة محامي مقبول للترافع أمام هذه المحكمة.

لكن الأمر لا يخلو من المخاطرة باعتبار أن الشخص لا يكون ملماً بإجراءات التقاضي وكيفية طرح دعواه وأدلته بينما المحامي يتمتع بالخبرة والمهنية في تأسيس الدعاوى من الناحية القانونية وطرح الأدلة والأسانيد القانونية والواقعية والمستندات التي تثبت حق المدعي

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