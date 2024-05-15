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الامارات | افتتاح متحف إكسبو 2020 السبت المقبل

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دبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح متحف إكسبو 2020 السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلنت “مدينة إكسبو دبي ” افتتاح متحف إكسبو 2020 دبي السبت المقبل وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف.

وتتيح مدينة إكسبو دبي للجميع الدخول مجانا يومي السبت والأحد المقبلين إلى المتحف الجديد ومعارض "قصص أمم" الثلاثة في المدينة إضافة إلى خصم بنسبة 50% على جميع الوجهات المميزة الأخرى - ألف، وتيرا، وجناح المرأة وجناح الرؤية، وحديقة الثريا.

ويوثق متحف إكسبو 2020 دبي مسيرة الحدث الدولي الاستثنائي الذي عمل على تعزيز التعاون والابتكار في جميع أنحاء العالم.

وتبدأ رحلة الزائر بلمحة عن أول مشاركة لدولة الإمارات العربية المتحدة في معارض إكسبو ليسلط المتحف بعدها الضوء على كل المراحل التي مر بها إكسبو 2020 دبي، بدءاً من فكرة الاستضافة والتقدم بملف الترشح مرورا بالتصويت والفوز وتصميم المخطط الرئيسي وبناء الموقع، وتحديات والتأجيل، وصولا إلى حفل الافتتاح التاريخي، والأشهر الستة للحدث، بالإضافة إلى أثر إكسبو 2020 دبي وإرثه المستدام وأهميته لدولة الإمارات والمنطقة والعالم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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